Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Babaeski ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Babaeski ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hacıhasan Mahallesi Değirmen Yolu Sokak'ta otluk alanda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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