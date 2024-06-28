Denize girmenin yasaklandığı Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmenin 3 gün süreyle yasaklandığı Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İğneada beldesinde yasak olmasına rağmen Belediye Plajı’nda denize giren H.A, bir süre sonra dalgalara kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar el ele tutuşup boğulma tehlikesi geçiren H.A'nın bulunduğu bölgeye ulaştı.

Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan H.A. ambulansla Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Poyrazın etkili olduğu beldede dalgaların boyunun zaman zaman 1 metreyi aştığı gözleniyor.

Bölgede denize girmenin yasak olduğu yönünde zaman zaman belediyeden anonslar yapılıyor.

Vatandaşlardan Onur Dursun, AA muhabirine, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi gördüklerinde hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Hiç tereddüt etmeden denize koştuklarını ifade eden Dursun, "Kurtardığımız kişi nefes alıyordu, iyiydi. Bayağı su yutmuş. (H.A'yı kurtarma konusunda) Bunda düşünülecek bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.