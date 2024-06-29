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        Kırklareli'nde bir haftada 265 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 265 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:36
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        Kırklareli'nde bir haftada 265 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 265 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-23 Haziran tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, çalışmalar kapsamında 265 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu.

        Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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