Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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