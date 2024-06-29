Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da "gündöndü" tarlaları agro turizmine katkı sunuyor

        ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, sarı ve yeşil tonlarında açan ayçiçekleri agro turizmine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da "gündöndü" tarlaları agro turizmine katkı sunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, sarı ve yeşil tonlarında açan ayçiçekleri agro turizmine katkı sağlıyor.

        Doğası, tarihi ve lezzetleriyle ön plana çıkan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, son yıllarda agro turizmiyle de dikkati çekiyor.

        Bölgede "gündöndü" olarak da bilinen sarı ve yeşil açan ayçiçeği tarlaları yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

        Fotoğrafçılar tarafından da ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

        Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinin ardından yerli ve yabancı turistlerin agro turizmine yönelmeye başladığını söyledi.

        Trakya'nın zengin bir ekosisteme sahip olduğunu vurgulayan Şen, Trakya'nın agro turizminin son yıllarda ön plana çıktığını kaydetti.

        Bölgede sportif ve foto safari gibi etkinliklerin arttığını anlatan Şen, "Yazın gelmesiyle ayçiçeği tarlaları da kendini göstermeye başladı. Trakya tabiriyle 'gündöndüler', ayçiçeği tarlaları eşsiz bir foto safari imkanı sağlıyor. Ziyaretçilerin Trakya'ya gelerek öbür güzelliği deneyimlemelerini tavsiye ediyorum. Şu anda ayçiçeklerinin o eşsiz güneşe karşı duruşunu seyretmeye, deneyimlemeye ve fotoğraf çekmeye davet ediyorum." diye konuştu.

        - "Mükemmel bir plato oluşturuyor ayçiçekleri"

        Balıkesir'den Kırklareli'ne gelen Elif Kasap ise ayçiçeği tarlalarının çok güzel göründüğünü bildirdi.

        Fotoğraf çektirmek amacıyla arkadaşlarıyla ayçiçeği tarlasına geldiğini belirten Kasap, tarlalarda renk cümbüşü yaşandığını kaydetti.

        Sarı ve yeşil açan ayçiçeklerinin doyumsuz manzaralar oluşturduğunu vurgulayan Kasap, "Arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çektirmeye geldik. Mükemmel bir plato oluşturuyor ayçiçekleri. Yolunuzun üzerindeyse mükemmel bir arka plan diyebilirim. Burada sarının ve yeşilin her türlü tonunu görmek mümkün." dedi.

        Amatör fotoğrafçı Ahmet Altın ise çok güzel fotoğraflar çektiğini belirtti. Bir yıldır bu anı beklediğini dile getiren Altın, şöyle devam etti:

        "Ayçiçeği renklerinin çok iyi yansıması vardı. Gün batımı olduğu için de çok güzel fotoğraflar çıktı. Doğallık açısından çok güzel ortam. Güzel bir manzara oluştu. Bu doğallığı da fotoğraflara katmaya çalıştık."

        - "Çok güzel, mükemmel manzara"

        Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Semanur Tümtaş da ayçiçeği tarlarının bugünlerde çok güzel göründüğünü belirtti.

        Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için ayçiçeği tarlalarını fotoğrafladığını anlatan Tümtaş, turizm eğitimi aldığı için böyle güzellikleri keşfetmeyi sevdiğini söyledi.

        Sarı ve yeşil tonların eşsiz güzelliğinde zihinlerin de dinlendiğini belirten Tümtaş, "Çok güzel, mükemmel manzara. Tüm vatandaşları bu güzelliği görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'ndeki Çayırdere Barajı'ndan suyun dere yatağına tahliye edileceğ...
        Kırklareli'ndeki Çayırdere Barajı'ndan suyun dere yatağına tahliye edileceğ...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 265 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 265 düzensiz göçmen yakalandı
        Denize girmenin yasaklandığı Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi...
        Denize girmenin yasaklandığı Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi...
        İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde yıkılan tesiste keşif yapıldı
        İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde yıkılan tesiste keşif yapıldı
        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü Sisli Vadi'de keşif yapıldı
        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü Sisli Vadi'de keşif yapıldı