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        Kırklareli'nde bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen firari hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nde bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen, kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:15
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        Kırklareli'nde bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen firari hükümlü yakalandı
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        Kırklareli'nde bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen, kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle 122 dolandırıcılık suçundan aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, firari hükümlünün saklandığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. A.Y, ekiplerce gözaltına alındı.

        Hükümlünün evinde yapılan aramada tabanca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı armalı siyah renkli erkek cüzdanı, M.A. adına düzenlenmiş Türk Silahlı Kuvvetleri kimlik kartı, O.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı, çok sayıda kişiye ait banka hesapları ve kredi kartları ele geçirildi.

        A.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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