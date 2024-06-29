Kırklareli'nde bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen firari hükümlü yakalandı

Hükümlünün evinde yapılan aramada tabanca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı armalı siyah renkli erkek cüzdanı, M.A. adına düzenlenmiş Türk Silahlı Kuvvetleri kimlik kartı, O.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı, çok sayıda kişiye ait banka hesapları ve kredi kartları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle 122 dolandırıcılık suçundan aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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