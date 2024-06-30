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        Lüleburgaz'da 283 motosiklete 580 bin lira ceza kesildi

        Lüleburgaz'da yayalaştırma bölgesine izinsiz girdiği tespit edilen 283 motosiklete 580 bin 716 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:00
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        Lüleburgaz'da 283 motosiklete 580 bin lira ceza kesildi
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        Lüleburgaz'da yayalaştırma bölgesine izinsiz girdiği tespit edilen 283 motosiklete 580 bin 716 lira ceza kesildi.

        Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayalaştırma bölgesinde yaya güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere karşı plaka tanıma sistemleriyle denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, yaptıkları denetimlerde Ocak-Haziran tarihlerinde 283 motosikletin yasak olmasına rağmen yayalaştırma bölgesine izinsiz girerek trafikte yaya güveliğini tehlikeye attığını tespit etti.

        Motosiklet sürücülerine toplamda 580 bin 716 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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