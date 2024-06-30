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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize'de doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

        GAZDAŞ ekipleri, Mahmet Akif Mahallesi'nde ana hat çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, ekiplerin çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Özalp, ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

        2024 yılında 15 kilometrelik hattın planlamasının yapıldığını belirten Özalp, ana hat çalışmalarının ardından tali hat bağlantıları ile kutulamaların yapılacağını kaydetti.

        Vatandaşları doğal gaz konforuyla buluşturmak istediklerini anlatan Özalp, en kısa sürede çalışmaların tamamlanması için ekiplerin yoğun bir çaba gösterdiğini bildirdi.

        - Eğitim kurumları müdürler kurulu toplantısı yapıldı

        Vize'de eğitim kurumları müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünde Recep Akdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı faaliyetleri değerlendirildi.

        Toplantıda, yaz döneminde yapılacak çalışmalar ile 2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazırlık çalışmaları görüşüldü.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 2 mahalle ve 1 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kavakdere köyü ile Babaeski ilçesinin Kurtuluş ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 1 Temmuz Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Kavakdere köyünde 09.00-13.00, Kurtuluş Mahallesi'nde 08.00-10.00, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise 10.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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