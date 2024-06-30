TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kavakdere köyü ile Babaeski ilçesinin Kurtuluş ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 1 Temmuz Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Vatandaşları doğal gaz konforuyla buluşturmak istediklerini anlatan Özalp, en kısa sürede çalışmaların tamamlanması için ekiplerin yoğun bir çaba gösterdiğini bildirdi.

Özalp, ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

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