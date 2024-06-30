Lüleburgaz'da üzerinde 2 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Lüleburgaz ilçesinde asayiş denetiminde üzerinde 2 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz ilçesinde asayiş denetiminde üzerinde 2 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Kuştepe ve Altıyol mevkiinde asayiş denetimi yapıldı.
Denetimlerde şüphe üzerine vatandaşların GBT (Genel Bilgi Tarama) ile üst araması yapıldı.
Şüpheli D.B. üst aramasında 2 silah ile silahlara ait 11 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.B, işlemleri için Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
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