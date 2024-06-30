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        Lüleburgaz'da üzerinde 2 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Lüleburgaz ilçesinde asayiş denetiminde üzerinde 2 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:47
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        Lüleburgaz'da üzerinde 2 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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        Lüleburgaz ilçesinde asayiş denetiminde üzerinde 2 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Kuştepe ve Altıyol mevkiinde asayiş denetimi yapıldı.

        Denetimlerde şüphe üzerine vatandaşların GBT (Genel Bilgi Tarama) ile üst araması yapıldı.

        Şüpheli D.B. üst aramasında 2 silah ile silahlara ait 11 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan D.B, işlemleri için Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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