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        Lüleburgaz'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde eski çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:44 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:44
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        Lüleburgaz'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde eski çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.

        TOKİ mevkiinde eski çöplük alanından dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

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