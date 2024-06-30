Lüleburgaz'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde eski çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde eski çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.
TOKİ mevkiinde eski çöplük alanından dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
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