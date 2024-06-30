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        Kırklareli'nde yangın tatbikatı yapıldı

        Kırklareli Belediyesince Mehmetçik'in katıldığı yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:40
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        Kırklareli'nde yangın tatbikatı yapıldı
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        Kırklareli Belediyesince Mehmetçik'in katıldığı yangın tatbikatı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı işbirliğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldığı bildirildi.

        Orgeneral Haydar Sükan Kışlası'nda gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye çavuşu Sinan Gebecik tarafından Mehmetçiğe yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.

        Daha sonra kışla bahçesinde ateş, askerler tarafından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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