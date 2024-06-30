Kırklareli'nde yangın tatbikatı yapıldı

Daha sonra kışla bahçesinde ateş, askerler tarafından söndürüldü.

Orgeneral Haydar Sükan Kışlası'nda gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye çavuşu Sinan Gebecik tarafından Mehmetçiğe yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı işbirliğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldığı bildirildi.

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