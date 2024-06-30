Kırklareli'nde yangın tatbikatı yapıldı
Kırklareli Belediyesince Mehmetçik'in katıldığı yangın tatbikatı yapıldı.
Kırklareli Belediyesince Mehmetçik'in katıldığı yangın tatbikatı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı işbirliğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldığı bildirildi.
Orgeneral Haydar Sükan Kışlası'nda gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye çavuşu Sinan Gebecik tarafından Mehmetçiğe yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.
Daha sonra kışla bahçesinde ateş, askerler tarafından söndürüldü.
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