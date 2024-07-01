Kırklareli'nde buğday yüklü tırda çıkan yangın anızlık alana sıçradı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tırdaki ve anızlık alandaki yangın söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi, 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Buğdayın yüklendiği tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın anızlık alana da yayıldı.

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