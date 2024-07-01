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        Kırklareli'nde buğday yüklü tırda çıkan yangın anızlık alana sıçradı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilen buğday yüklü tır tarlada yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 08:32 Güncelleme: 01.07.2024 - 08:32
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        Kırklareli'nde buğday yüklü tırda çıkan yangın anızlık alana sıçradı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilen buğday yüklü tır tarlada yandı.

        Ataköy köyünde Arpalık mevkisindeki buğday tarlasında hasat gerçekleşti.

        Buğdayın yüklendiği tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın anızlık alana da yayıldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tırdaki ve anızlık alandaki yangın söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi, 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

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