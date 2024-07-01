Kırklareli'nde arıza yapan kamyondaki patlayıcı maddeler güvenlik önlemi alınarak nakledildi

Polis ekiplerinin gözetiminde patlayıcı maddeler, olay yerine gelen başka bir kamyona yüklendi.

Kamyon çevresine ise şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Bu sırada çevre esnafın da patlama riski oluşturabilecek faaliyeti durduruldu.

Patlayıcı madde yüklü kamyonun olduğu cadde araç ve yaya girişlerine kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıkan, içerisinde 4 ton nitrat, 4 koli dinamit ve tetikleyicilerin bulunduğu A.Y. yönetimindeki 17 AB 264 plakalı kamyon Edirne Caddesi'nde arıza yaptı.

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