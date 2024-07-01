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        Kırklareli'nde arıza yapan kamyondaki patlayıcı maddeler güvenlik önlemi alınarak nakledildi

        Kırklareli'nde arıza yapan kamyonda yüklü patlayıcı maddelerin, güvenlik önlemleri altında başka bir kamyona yüklenerek nakliyesi sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:05
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        Kırklareli'nde arıza yapan kamyondaki patlayıcı maddeler güvenlik önlemi alınarak nakledildi
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        Kırklareli'nde arıza yapan kamyonda yüklü patlayıcı maddelerin, güvenlik önlemleri altında başka bir kamyona yüklenerek nakliyesi sağlandı.

        Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıkan, içerisinde 4 ton nitrat, 4 koli dinamit ve tetikleyicilerin bulunduğu A.Y. yönetimindeki 17 AB 264 plakalı kamyon Edirne Caddesi'nde arıza yaptı.

        A.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Kamyon, polis ekipleri nezaretinde sanayi sitesine götürüldü.

        Patlayıcı madde yüklü kamyonun olduğu cadde araç ve yaya girişlerine kapatıldı.

        Kamyon çevresine ise şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Bu sırada çevre esnafın da patlama riski oluşturabilecek faaliyeti durduruldu.

        Polis ekiplerinin gözetiminde patlayıcı maddeler, olay yerine gelen başka bir kamyona yüklendi.

        Patlayıcı maddelerin Pınarhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya götürüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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