Kırklareli'nde kuyuda mahsur kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yaralanan işçi, kuyuda mahsur kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında bir fabrika inşaatında çalışan işçi, fabrika bahçesindeki su kuyusuna düştü.

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