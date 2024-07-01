Kırklareli'nde kuyuda mahsur kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir fabrika inşaatının bahçesindeki su kuyusuna düşerek mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir fabrika inşaatının bahçesindeki su kuyusuna düşerek mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında bir fabrika inşaatında çalışan işçi, fabrika bahçesindeki su kuyusuna düştü.
Yaralanan işçi, kuyuda mahsur kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri halat yardımı ile işçiyi kuyudan çıkardı.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
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