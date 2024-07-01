Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde kuyuda mahsur kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir fabrika inşaatının bahçesindeki su kuyusuna düşerek mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kuyuda mahsur kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir fabrika inşaatının bahçesindeki su kuyusuna düşerek mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında bir fabrika inşaatında çalışan işçi, fabrika bahçesindeki su kuyusuna düştü.

        Yaralanan işçi, kuyuda mahsur kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri halat yardımı ile işçiyi kuyudan çıkardı.

        Yaralı işçi, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Kırklareli Valiliğinden orman ve anız yangınlarına karşı uyarı:
        Kırklareli Valiliğinden orman ve anız yangınlarına karşı uyarı:
        Kırklareli'nde arıza yapan kamyondaki patlayıcı maddeler güvenlik önlemi al...
        Kırklareli'nde arıza yapan kamyondaki patlayıcı maddeler güvenlik önlemi al...
        Buğday yüklü TIR alev aldı; 10 dekar tarım alanı zarar gördü
        Buğday yüklü TIR alev aldı; 10 dekar tarım alanı zarar gördü
        İzmirli çift 30 yıldır gezgin arıcılık yapıyor
        İzmirli çift 30 yıldır gezgin arıcılık yapıyor
        Kırklareli'nde buğday yüklü tırda çıkan yangın anızlık alana sıçradı
        Kırklareli'nde buğday yüklü tırda çıkan yangın anızlık alana sıçradı