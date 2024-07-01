Kırklareli Valiliğinden orman ve anız yangınlarına karşı uyarı:

Açıklamada, "Rüzgarların kuvvetli esmeye devam etmesi ve yüksek hava sıcaklıkları beklendiğinden orman ve anız yangınlarına neden olabilecek davranışlardan uzak duralım. Anız yakmayalım, atıkları toplayalım, izmarit atmayalım. Gelişi güzel ateş yakmayalım." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve insan faktörlerinden kaynaklı yangınların arttığı belirtildi.

Kırklareli Valiliği, vatandaşların orman ve anız yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

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