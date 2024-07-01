Kırklareli'nde çıkan yangında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makinesi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzulu köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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