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        Kırklareli'nde çıkan yangında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü

        Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:20
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        Kırklareli'nde çıkan yangında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü
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        Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Kuzulu köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makinesi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

        Yangında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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