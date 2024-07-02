Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde üst geçidin ayağına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde üst geçidin ayağına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Yiğit A. idaresindeki 34 FUH 678 plakalı kamyon, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
        Uzmanı açıkladı! "Karadeniz ölüyor!" İşte nedeni...
        Uzmanı açıkladı! "Karadeniz ölüyor!" İşte nedeni...
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Geri dönüşüm merkezinde facia! 6 çocuk annesi kadın öldü
        Geri dönüşüm merkezinde facia! 6 çocuk annesi kadın öldü
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Mourinho'nun dinamosu!
        Mourinho'nun dinamosu!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 45'i hükümlü 113 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 45'i hükümlü 113 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 80 dekar alan zarar gördü
        Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 80 dekar alan zarar gördü
        Kırklareli'nde çıkan yangında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü
        Kırklareli'nde çıkan yangında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü
        Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Kırklareli Valiliğinden orman ve anız yangınlarına karşı uyarı:
        Kırklareli Valiliğinden orman ve anız yangınlarına karşı uyarı:
        Kırklareli'nde kuyuda mahsur kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Kırklareli'nde kuyuda mahsur kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı