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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

        Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla hakkında 19 yıla kadar hapis istenen sanığın yargılanması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:20
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor
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        Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla hakkında 19 yıla kadar hapis istenen sanığın yargılanması sürüyor.

        Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık F.Y. ile avukatı katıldı.

        Duruşma, dosyaya eklenen belgelerin okunması ve belgelere karşı savunmalar ile devam etti.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık F.Y. savunmasında, pişman olduğunu belirterek, zorla bu işe mecbur bırakıldığını iddia etti.

        Sosyal medya üzerinden nakliye işi için anlaştığı kişi tarafından buluşma noktasında göçmen kaçakçılığına zorlandığını ileri süren F.Y, bu sırada 33 düzensiz göçmenin araç kasasına bindirildiğini belirtti.

        Güzergahın ve göçmenlerin bırakılacağı bölgenin telefonla kendisine bildirildiğini iddia eden F.Y. beraatını talep etti.

        Duruşma ertelendi.

        - Olay

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Kasım 2023'te uygulama noktasında, F.Y'nin kullandığı 76 AT 320 plakalı kamyoneti durdurmuş, aracın kasasında 28 Afganistan, 5 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürülmüş, gözaltına alınan F.Y. ise tutuklanmıştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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