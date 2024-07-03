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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:04 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:04
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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Vali Ekici, 1994 yılında teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan jandarma er Erkan Koç'un Pınarhisar ilçesinin Tozaklı köyünde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, her fırsatta şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiğini söyledi.

        Şehit ailelerinin Türk milletinin emaneti olduğunu belirten Ekici, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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