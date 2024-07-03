Kırklareli'nde hasat çalışmalarında yangınlara karşı su tankeri bulundurulacak

Bu nedenle yangınlara karşı tedbirlerin artırıldığı bildirilen açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde 12.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak biçerdöverle hasat sırasında bir traktöre bağlı su tankerinin bulundurulması zorunlu olmuştur. Bu saatler arasındaki biçimlerde su tankeri bulundurulmaması halinde gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve insan faktöründen kaynaklanan yangınların arttığı belirtildi.

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