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        Kırklareli'nde hasat çalışmalarında yangınlara karşı su tankeri bulundurulacak

        Kırklareli Valiliği, yangınlara karşı, buğday hasadının sürdüğü tarım alanlarında su tankeri bulundurulması zorunluluğu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:39
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        Kırklareli'nde hasat çalışmalarında yangınlara karşı su tankeri bulundurulacak
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        Kırklareli Valiliği, yangınlara karşı, buğday hasadının sürdüğü tarım alanlarında su tankeri bulundurulması zorunluluğu getirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve insan faktöründen kaynaklanan yangınların arttığı belirtildi.

        Bu nedenle yangınlara karşı tedbirlerin artırıldığı bildirilen açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde 12.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak biçerdöverle hasat sırasında bir traktöre bağlı su tankerinin bulundurulması zorunlu olmuştur. Bu saatler arasındaki biçimlerde su tankeri bulundurulmaması halinde gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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