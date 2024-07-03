Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz mesai yaptıklarını ifade eden Çamlıca, vatandaş odaklı hizmetler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kursun 10 Temmuz ile 21 Ağustos tarihlerinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitimi merkezi ile e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

Açılış töreninin 6 Temmuz Cumartesi Cumhuriyet Meydanı'nda kortej ile başlayacağını ifade eden Talay, çeşitli çocuk etkinlikleri ile sanatçı Emre Fel ve Gece Yolcuları Grubu'nun sahne alacağını belirtti.

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