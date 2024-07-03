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        Kırklareli'nde cam ile korkuluk arasına sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kırklareli'nde cam ile korkuluk demirleri arasına sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:19
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        Kırklareli'nde cam ile korkuluk arasına sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Kırklareli'nde cam ile korkuluk demirleri arasına sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kocahıdır Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir apartman dairesinin cam ile korkuluk demirleri arasına güvercinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekipleri sıkışan güvercine merdiven yardımıyla ulaşıp kurtardı.

        Güvercin, doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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