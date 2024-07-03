Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları başladı

Kırklareli'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.

Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Şube Müdürü Abdullah Mangır ile öğrenci velileri katıldı.

Vali Ekici, konuşmasında, İlk emri "oku" olan bir inancın mensupları olarak Kur'an-ı Kerim'i herkesin okuması gerektiğini belirtti.

Tüm çocukların Kur'an-ı okuması, anlaması ve özümsemesi gerektiğini ifade eden Ekici, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen çocuklara hediyeler vereceğini kaydetti.