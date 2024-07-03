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        Bulgaristan uyruklu sanığa "göçmen kaçakçılığı"ndan 10,5 yıl hapis istemi

        Kırklareli'nde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu sanık hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:57
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        Bulgaristan uyruklu sanığa "göçmen kaçakçılığı"ndan 10,5 yıl hapis istemi
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        Kırklareli'nde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu sanık hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık D.M.D. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Bulgaristan uyruklu sanığın 6 düzensiz göçmeni, yönetimindeki AG40BIL yabancı plakalı minibüsün özel bölmesinde Bulgaristan'a geçirmeye çalışırken Dereköy Sınır Kapısı'nda yakalandığı belirtildi.

        Sanık D.M.D'nin iddianamede yer alan ifadesinde, suçunu itiraf ettiği kaydedildi.

        İddianamede, sanık D.M.D'nin göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl 4 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

        - Olay

        D.M.D. yönetimindeki AG40BIL plakalı minibüs, 25 Haziran'da Türkiye'den Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a çıkış yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerince aranmış ve özel bölmesinde 6 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

        Gözaltına alınan D.M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, minibüse de el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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