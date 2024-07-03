Bulgaristan uyruklu sanığa "göçmen kaçakçılığı"ndan 10,5 yıl hapis istemi

D.M.D. yönetimindeki AG40BIL plakalı minibüs, 25 Haziran'da Türkiye'den Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a çıkış yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerince aranmış ve özel bölmesinde 6 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Kırklareli'nde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu sanık hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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