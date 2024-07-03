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        Avrupa şampiyonu güreşçi Nil Aktaş, memleketi Kırklareli'nde törenle karşılandı

        Sırbistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 49 kiloda altın madalyayla tamamlayan sporcu Nil Aktaş, memleketi Kırklareli'nde törenle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:44
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        Avrupa şampiyonu güreşçi Nil Aktaş, memleketi Kırklareli'nde törenle karşılandı
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        Sırbistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 49 kiloda altın madalyayla tamamlayan sporcu Nil Aktaş, memleketi Kırklareli'nde törenle karşılandı.

        Aktaş, Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan alınarak memleketi Kırklareli'ne getirildi.

        Polis eskortu eşliğinde sirenlerle kente gelen Aktaş'ı Vali Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve sporcular, Türk bayrağı ile valilik binası önünde karşıladı.

        Vali Ekici, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

        Nil Aktaş'ı Avrupa şampiyonu olarak misafir etmenin gururunu yaşadığını belirten Ekici, başarılı sporcunun gelecekte dünya şampiyonu olacağına inandığını kaydetti.

        Aktaş'ı tebrik eden Ekici, kentin adının sporla duyurulmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

        - Hedef dünya şampiyonluğu

        Aktaş ise Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanmanın heyecanını yaşadığını bildirdi.

        Kendisi için yorucu bir süreç olduğunu anlatan Aktaş, "Bundan sonra dünya şampiyonası var. İnşallah orada altın madalya ve kemer almak istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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