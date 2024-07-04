Lüleburgaz'da motosiklet sürücüleri denetlendi
Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri bir çok bölgede denetim yaptı.
Asayiş ve yunus timlerinin de destek verdiği denetimde motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.
Denetimde 62 sürücüye trafiğe kapalı alana girmekten, 47 sürücüye de kask takmamaktan idari yaptırım uygulandı.
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