Kırklareli'nde ihracat bir önceki yılın aynı ayna göre yüzde 34.7 azaldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların haziran ayında 10 milyon 786 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın mayıs ayına göre yüzde 40.2, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 34.7 azaldığını bildirdi.

2024 yılının ilk 6 ayında Kırklareli'nden yapılan ihracatın 94 milyon 210 bin dolara ulaştığını ifade eden Ilık, 2023 yılının ilk 6 ayına kıyasla yüzde 7'lik bir azalma olduğunu kaydetti.