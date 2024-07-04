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        Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yapan 2 sanığa hapis

        Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 5 yıl 2 ay 15 gün, diğeri 5 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:12
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        Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yapan 2 sanığa hapis
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        Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 5 yıl 2 ay 15 gün, diğeri 5 yıl hapse çarptırıldı.

        Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.Ö. ve B.A. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

        Sanık A.Ö. mütalaaya karşı savunmasında, göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığı için pişman olduğunu belirtti.

        Düzensiz göçmenleri Bulgaristan sınırından alarak 12 bin lira karşılığında İstanbul'a götürmek istediklerini kabul eden A.Ö, Kofçaz ilçesinin Kocatarla köyünde jandarmanın ikazına uyarak durduğunu ve teslim olduğunu ileri sürdü. A.Ö. beraatini talep etti.

        Diğer sanık B.A. da savunmasında düzensiz göçmenlerin olduğu araca öncülük yaptığını kabul ederek, işlediği suçtan pişman olduğunu söyledi.

        Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklardan A.Ö'ye "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, B.A'ya ise 5 yıl hapis verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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