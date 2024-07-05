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        Bulgaristan heyetinden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Bulgaristan'ın Burgaz, Malko Tırnovo, Ruen, Sungurlare, Kameno ve Tsarevo belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:40
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        Bulgaristan heyetinden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret
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        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Bulgaristan'ın Burgaz, Malko Tırnovo, Ruen, Sungurlare, Kameno ve Tsarevo belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

        Ilık, Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bulgaristan heyetinden bölgedeki ticari faaliyetler ve sınır kapısı modernizasyonu projeleri hakkında bilgi aldı.

        Dereköy Sınır Kapısı ile Malko Tırnovo Sınır Kapısı modernizasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Ilık, söz konusu kapılarda yoğun olarak yolcu giriş ve çıkışının gerçekleştirildiğini belirtti.

        İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha çok gelişmesi için sınır kapıları modernizasyonun büyük önem taşıdığını anlatan Ilık, tır giriş çıkışlarının da yapılmaya başlanması halinde ticaret hacminin de genişleyeceğini kaydetti.

        Ticaret Bakanlığının yürüttüğü proje ile sınır kapılarının modernizasyonunun ardından ilk etapta günlük karşılıklı 100'er tırın geçişine izin verileceğini aktaran Ilık, "Dereköy Sınır Kapımız ülkemizin Avrupa'ya açılan önemli kapıları arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü proje ile ihracatın artırılması ve kolaylaştırılması adına Dereköy Sınır Kapımızın tır ile ticari geçişlere açılması oldukça büyük önem arz etmektedir. Günlük olarak karşılıklı 100'er tırın geçiş yapacağı Dereköy Sınır Kapımızda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin destekleri ile başlattığımız modernizasyon çalışmalarında son aşamalara gelindi. Bu çalışmaların tamamlanması ile başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomisinde gözle görülür artışlar olacaktır." diye konuştu.

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