Bulgaristan heyetinden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Bulgaristan'ın Burgaz, Malko Tırnovo, Ruen, Sungurlare, Kameno ve Tsarevo belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Ilık, Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bulgaristan heyetinden bölgedeki ticari faaliyetler ve sınır kapısı modernizasyonu projeleri hakkında bilgi aldı.

Dereköy Sınır Kapısı ile Malko Tırnovo Sınır Kapısı modernizasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Ilık, söz konusu kapılarda yoğun olarak yolcu giriş ve çıkışının gerçekleştirildiğini belirtti.