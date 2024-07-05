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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:34
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Vali Birol Ekici başkanlığında, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kentte düzenlenecek etkinlikler görüşüldü.

        Toplantıya, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile kaymakamlar, kurum müdürleri katıldı.

        Ekici, konuşmasında, 15 Temmuz'un hain darbe girişiminde, milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edildiği önemli bir gün olduğunu belirtti.

        - Vali Ekici'den şehit ailesine ziyaret

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 1994 yılında teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan jandarma er Erkan Koç'un Pınarhisar ilçesinin Tozaklı köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

        Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini söyledi.

        Şehit ailelerinin Türk milletinin emaneti olduğunu belirten Ekici, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını kaydetti.

        - Başsavcı Aslancı'dan veda ziyareti

        Yargıtay Savcılığı görevine atanan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, veda ziyaretlerinde bulundu.

        Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

        Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aslancı'ya yeni görev yerinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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