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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da Millet Bahçesi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da Millet Bahçesi düzenlenen törenle açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla oluşturulan kortej Millet Bahçesi'ne yürüdü.

        Milletvekili Sarıçam, törende yaptığı konuşmada bu tür alanların sayısının artması gerektiğini söyledi.

        Millet Bahçesi'nin Pınarhisar ilçesine de önemli katma değer sağlayacağına inandığını ifade eden Sarıçam, bir yandan vatandaşların sportif faaliyetlerini diğer yandan da günlük aktivitelerini gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

        Belediye Başkanı Talay da vatandaş odaklı hizmetlerin devam edeceğini bildirerek, Millet Bahçesi'nin hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmanın ardından protokol üyeleri Millet Bahçesi'ni gezdi.

        - Yaz spor kursları açıldı

        Vize'de yaz spor kursları açıldı.

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, spor tesislerinde düzenlenen törende belediye olarak her yıl çeşitli branşlarda yaz spor kursları açtıklarını söyledi.

        Bu yıl voleybol, tenis ve futbol kategorilerinde kurslar açıldığını ifade eden Özalp, çocukların bir yandan spor ile uğraşırken, diğer yandan da yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirebileceklerini kaydetti.

        Özalp, spor kurslarına katılan öğrencilere başarılar diledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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