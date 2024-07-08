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        Kırklareli'nde arıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:42
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        Kırklareli'nde arıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıda, Arıcılık Yönetmeliği hakkında üreticilere bilgi verdi.

        Yeni yönetmelik kapsamında getirilen düzenlemeleri anlatan Karadağ, Demirköy'ün arıcılıkta önemli olduğunu söyledi.

        Kayıt dışı arı sandıklarının alım ve satışlarının yasaklandığını ifade eden Karadağ, "Ayrıca nakil beyannamesi şartı da getirildi. İlçemiz arı ırkları korunmuş bölge haritası içerisinde bulunuyor. Arılıklarda yangın tüpü bulundurma zorunluluğu getirildi. En az bir kovan ve üstüne sahip olan kayıtsız arıcılar, arı işletmesi açarak Arı Kayıt Sistemine (AKS) kaydedilmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Karadağ, daha sonra arıcıların sorunlarını dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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