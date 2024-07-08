Kırklareli'nde 40 bin makaron ile 145 kilogram tütün ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramada 40 bin makaron ve 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kırklareli'nde 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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