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        Kırklareli'nde 40 bin makaron ile 145 kilogram tütün ele geçirildi

        Kırklareli'nde 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:43
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        Kırklareli'nde 40 bin makaron ile 145 kilogram tütün ele geçirildi
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        Kırklareli'nde 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 40 bin makaron ve 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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