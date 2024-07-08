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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:46
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentin tanıtımına katkı sunan Şen'e teşekkür etti.

        Şen de, yapılması planlanan projeler hakkında Ilık'a bilgi verdi.

        - ﻿Dron destekli trafik denetimleri sürüyor

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimlerini sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, ayrıca kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla denetimler yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, denetimlerde emniyet kemeri, trafik ışık kuralları ihlali ile sürücülerin trafikte cep telefonu ile konuşan sürücülerin tespit edildiği bildirildi.

        Kural ihlali yapan sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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