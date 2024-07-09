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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 08:49 Güncelleme: 09.07.2024 - 08:49
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca'yı ziyaret etti.

        Ekici, çalışmaları hakkında Çamlıca'dan bilgi aldı.

        Çamlıca'ya görevinde başarılar dileğinde bulunan Ekici, belediyelerin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

        Çamlıca'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Otel restoranları denetlendi

        Kırklareli'nde otellerin restoranları denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranlarda personelin sağlık karneleri, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

        Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

        Denetimlere önem verdiklerini ifade eden Karaca, kurallara uyanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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