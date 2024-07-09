Denetimlere önem verdiklerini ifade eden Karaca, kurallara uyanlara teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranlarda personelin sağlık karneleri, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

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