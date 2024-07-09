Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca'yı ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca'yı ziyaret etti.
Ekici, çalışmaları hakkında Çamlıca'dan bilgi aldı.
Çamlıca'ya görevinde başarılar dileğinde bulunan Ekici, belediyelerin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Çamlıca'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- Otel restoranları denetlendi
Kırklareli'nde otellerin restoranları denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranlarda personelin sağlık karneleri, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.
Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Denetimlere önem verdiklerini ifade eden Karaca, kurallara uyanlara teşekkür etti.
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