Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:01 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Vali Ekici, 1991 yılında Mardin'de şehit olan piyade er Necmettin Güçlü'nün ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Aile ile sohbet eden Ekici, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini söyledi.

        Şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu ifade eden Ekici, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sürpriz teklif!
        Sürpriz teklif!
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kaçak ürün satan aktar, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargıla...
        Kırklareli'nde kaçak ürün satan aktar, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargıla...
        Kırklareli'nde 40 bin makaron ile 145 kilogram tütün ele geçirildi
        Kırklareli'nde 40 bin makaron ile 145 kilogram tütün ele geçirildi
        Kırklareli'nde arıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde arıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa