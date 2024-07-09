Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, 1991 yılında Mardin'de şehit olan piyade er Necmettin Güçlü'nün ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Aile ile sohbet eden Ekici, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu ifade eden Ekici, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.