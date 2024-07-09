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        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor

        Kırklareli merkeze bağlı Karahamza köyünde anız alanında başlayıp meşe ağaçlarının olduğu araziye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:34
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        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor
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        Kırklareli merkeze bağlı Karahamza köyünde anız alanında başlayıp meşe ağaçlarının olduğu araziye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, Koparandere mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle buğday ekili tarla ile ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangına müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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