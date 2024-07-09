Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, Koparandere mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle buğday ekili tarla ile ağaçlık alana sıçradı.

Kırklareli merkeze bağlı Karahamza köyünde anız alanında başlayıp meşe ağaçlarının olduğu araziye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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