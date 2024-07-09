Kırklareli'nde jandarma araçlarından anız yangınlarına karşı uyarı anonsu

Valilik geçen hafta, 12.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak biçerdöverle hasat sırasında bir traktöre bağlı su tankerinin bulundurulmasını zorunlu hale getirmişti.

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