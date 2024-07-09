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        Kırklareli'nde jandarma araçlarından anız yangınlarına karşı uyarı anonsu

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri anız yangınlarına karşı vatandaşları anons yaparak uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:04
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        Kırklareli'nde jandarma araçlarından anız yangınlarına karşı uyarı anonsu
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri anız yangınlarına karşı vatandaşları anons yaparak uyardı.

        Jandarma araçlarındanköy ve beldelerde Kırklareli Valiliğinin yangınlara karşı aldığı tedbirler vatandaşlara duyuruldu.

        Valilik geçen hafta, 12.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak biçerdöverle hasat sırasında bir traktöre bağlı su tankerinin bulundurulmasını zorunlu hale getirmişti.

        Bu saatler arasındaki biçimlerde su tankeri bulundurulmaması halinde gerekli işlemler uygulanacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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