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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:23
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pehlivanköy ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.

        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında Kumköy köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların istekleri dinlendi.

        Ballı, yaptığı konuşmada halk toplantılarını önemsediklerini söyledi.

        Vatandaşların isteklerini yerinde dinlediklerini belirten Ballı, her sorun için çözüm arama gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

        Toplantıda, kurum müdürleri de hazır bulundu.

        - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

        Pehlivan Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Fatma Ballı başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede düzenlenecek etkinlikler görüşüldü.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Güngör Hoşgör ile kurum müdürleri katıldı.

        - Başkan Gün'den ziyaret

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Bilgen Sevil'i ziyaret etti.

        Gün, ziyarette Sevil'e yeni görevinde başarı diledi.

        Demirköy'ün orman varlığı açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Gün, aynı zamanda ormancılığın bölge halkının önemli geçim kaynağı olduğunu kaydetti.

        Sevil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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