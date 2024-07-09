Kırklareli'nde 55 bin makaron ile 200 kilogram tütün ele geçirildi

Ekipler belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 55 bin makaron, 200 kilogram kıyılmış tütün ile 3 elektronik sigara ele geçirdi.

Kırklareli'nde 55 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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