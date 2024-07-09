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        Kırklareli'nde 55 bin makaron ile 200 kilogram tütün ele geçirildi

        Kırklareli'nde 55 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:19
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        Kırklareli'nde 55 bin makaron ile 200 kilogram tütün ele geçirildi
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        Kırklareli'nde 55 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 55 bin makaron, 200 kilogram kıyılmış tütün ile 3 elektronik sigara ele geçirdi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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