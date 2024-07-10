Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18'e düştü

        Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, aşırı sıcaklık nedeniyle azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18'e düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, aşırı sıcaklık nedeniyle azaldı.

        DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 27 milyon 139 bin metreküp su bulunuyor.

        Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun sağlandığı barajda, su seviyesi her geçen gün geriliyor.

        Doluluk oranı yüzde 18 olarak ölçülen barajdan tarım alanlarının sulanmasına müsaade edilmiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        İnşaat maliyetinde 14 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 14 aylık zirve
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Müsilaj Karadeniz'e de mi sıçradı? Valilikten açıklama
        Müsilaj Karadeniz'e de mi sıçradı? Valilikten açıklama
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 55 bin makaron ile 200 kilogram tütün ele geçirildi
        Kırklareli'nde 55 bin makaron ile 200 kilogram tütün ele geçirildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde jandarma araçlarından anız yangınlarına karşı uyarı anonsu
        Kırklareli'nde jandarma araçlarından anız yangınlarına karşı uyarı anonsu
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına al...
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına al...
        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor
        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor
        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti