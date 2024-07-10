Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18'e düştü
Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, aşırı sıcaklık nedeniyle azaldı.
Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, aşırı sıcaklık nedeniyle azaldı.
DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 27 milyon 139 bin metreküp su bulunuyor.
Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun sağlandığı barajda, su seviyesi her geçen gün geriliyor.
Doluluk oranı yüzde 18 olarak ölçülen barajdan tarım alanlarının sulanmasına müsaade edilmiyor.
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