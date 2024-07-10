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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftçileri anız yangınlarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:41
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftçileri anız yangınlarına karşı bilgilendirdi.

        Ekipler hasat işleminin sürdüğü tarlaları ziyaret ederek çiftçilere bilgi verdi.

        Anız yangınlarının önlenmesi kapsamında 12.00-19.00 saatlerindeki hasat esnasında traktöre bağlı su tankeri bulundurma zorunluluğunu hatırlatan ekipler ayrıca çevreye cam şişe ve izmarit atılmaması konusunda çiftçileri uyardı.

        - Aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

        Kırklareli'nde üç ayrı suçtan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler üç ayrı suçtan aranan C.E'nin Lüleburgaz ilçesinin Celaliye köyünde saklandığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan C.E'nin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi.

        Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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