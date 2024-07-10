Ekipler üç ayrı suçtan aranan C.E'nin Lüleburgaz ilçesinin Celaliye köyünde saklandığını tespit etti.

Anız yangınlarının önlenmesi kapsamında 12.00-19.00 saatlerindeki hasat esnasında traktöre bağlı su tankeri bulundurma zorunluluğunu hatırlatan ekipler ayrıca çevreye cam şişe ve izmarit atılmaması konusunda çiftçileri uyardı.

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