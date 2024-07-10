Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan Bulgaristan uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.K. ile avukatı katıldı.

Sanık Y.K. savunmasında, otomobilinde ele geçirilen uyuşturucu ile bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan gezmek amacıyla giriş yaptığını ifade eden Y.K, otomobilini kısa süre önce Bulgaristan'da bir galeriden satın aldığını iddia etti.

İşlemediği suç dolayısıyla pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini ifade eden Y.K, "Ben deterjan ticareti ile uğraşıyorum. Haftada bir gün Türkiye'ye gelir deterjan alırım. Bu kez de Türkiye'ye hem deterjan hem de mobilya takımı almaya gelmiştim. Sınır kapısında otomobilimde arama yapıldığı sırada uyuşturucu bulundu. Benim bu uyuşturucudan haberim yok, kim tarafından ne zaman konulduğuna dair bilgim yok. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında sanığın "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan cezalandırılmasını talep ederek, tutuklu halinin devamını istedi.