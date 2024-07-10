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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan Bulgaristan uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:15
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan Bulgaristan uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.K. ile avukatı katıldı.

        Sanık Y.K. savunmasında, otomobilinde ele geçirilen uyuşturucu ile bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

        Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan gezmek amacıyla giriş yaptığını ifade eden Y.K, otomobilini kısa süre önce Bulgaristan'da bir galeriden satın aldığını iddia etti.

        İşlemediği suç dolayısıyla pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini ifade eden Y.K, "Ben deterjan ticareti ile uğraşıyorum. Haftada bir gün Türkiye'ye gelir deterjan alırım. Bu kez de Türkiye'ye hem deterjan hem de mobilya takımı almaya gelmiştim. Sınır kapısında otomobilimde arama yapıldığı sırada uyuşturucu bulundu. Benim bu uyuşturucudan haberim yok, kim tarafından ne zaman konulduğuna dair bilgim yok. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında sanığın "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan cezalandırılmasını talep ederek, tutuklu halinin devamını istedi.

        Sanık avukatı da savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

        Mahkeme heyetince sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi, sanık avukatının süre talebi kabul edilerek duruşma ertelendi.

        - İddianameden

        Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs 2024'te Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.K. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine X-Ray taramasına almış, otomobilin motor kısmında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan aramada 4 kilo 400 gram kokain ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheli Y.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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