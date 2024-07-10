Kırklareli'nde apartmanın giderinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde apartman giderinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde apartman giderinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sevgi Mahallesi'nde bir apartmanın gider borusundan kedi sesi geldiği fark eden vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kurtardığı yavru kedi, kontrol için veterinere götürüldü.
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