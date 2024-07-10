Kırklareli'nden depremin etkilediği illere 7 ton kavurma ve peynir gönderildi

Yardımların birlik ve beraberlik ruhuyla devam ettiğini ifade eden Ekici, yardım kampanyalarının devam edeceğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında Kurban Bayramı'nda üretici ve hayırseverlerin bağışladığı küçük ve büyükbaş hayvanlar, et entegre tesisinde kesildi.

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