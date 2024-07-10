Kırklareli'nde merada kaybolan 97 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
Kırklareli'nde merada kaybolan 97 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Kırklareli'nde merada kaybolan 97 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Vize ilçesinin Doğanca köyünde bir besiciye ait 97 büyükbaş hayvan merada kayboldu. İhbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ormanlık alanda kaybolan hayvanların yerini 10 saatlik çalışma sonucu dron yardımıyla tespit etti.
Hayvanlar, bulundukları yerden alınarak sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.