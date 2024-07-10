Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Yenibedir köyü yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinin atık yağ deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tesiste çalışan işçiler tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
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