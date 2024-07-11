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        Kırklareli'nde hareket halindeki tırdan atlamaları sonucu 7'si yaralanan 58 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan tırın dorsesindeki brandayı yırtıp yola atlayan yabancı uyruklulardan 7'si yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:05 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:05
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        Kırklareli'nde hareket halindeki tırdan atlamaları sonucu 7'si yaralanan 58 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan tırın dorsesindeki brandayı yırtıp yola atlayan yabancı uyruklulardan 7'si yaralandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tır ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler Demircihalil köyü yakınlarında A.A. idaresindeki 34 ERE 580 plakalı tıra "dur" ihtarında bulundu.

        Sürücü ihtara uymayarak kent merkezine doğru manevra yaptı. Bu sırada tırın dorsesindeki brandayı yırtan göçmenlerden 7'si yola atladı.

        Tır, Çağlayan Kavşağı'nda ekipler tarafından durduruldu. Tırın dorsesinde 51 yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

        İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslar tarafından yolda bulunan 7 yaralı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 2 yabancı uyruklunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Düzensiz göçmenler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Tırın dorsesinde yapılan aramada tabanca, bıçak, tel kesme makası ele geçirildi.

        Olayla ilgili tır sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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