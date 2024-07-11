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        Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı

        Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi susuz kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:33
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        Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı
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        Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi susuz kaldı.

        Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana gerilemeye başladı.

        Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.

        Derede suyun kesilmesi büyükbaş hayvanlarının su ihtiyacını karşılayan besiciyi de olumsuz etkiledi.

        Besiciler, hayvanlarını su ihtiyacını karşılamak üzere Kayalıköy Barajı'na götürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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