Kırklareli'nde sağlık kurumlarında etkili iletişim eğitimi verildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, sağlık personeline iletişim yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Psikolog Sezer Düzenli, eğitimde hasta ve hasta yakınlarının ayrı bir psikolojiye sahip olduğunu belirtti.

Hasta ve yakınlarıyla etkili iletişimin çok önemli olduğunu ifade eden Düzenli, hastaların bir yandan sağlık hizmeti alırken, diğer yandan da psikolojik anlamda desteklenmesi gerektiğini kaydetti.