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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde sağlık kurumlarında etkili iletişim eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:03
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde sağlık kurumlarında etkili iletişim eğitimi verildi.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, sağlık personeline iletişim yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Psikolog Sezer Düzenli, eğitimde hasta ve hasta yakınlarının ayrı bir psikolojiye sahip olduğunu belirtti.

        Hasta ve yakınlarıyla etkili iletişimin çok önemli olduğunu ifade eden Düzenli, hastaların bir yandan sağlık hizmeti alırken, diğer yandan da psikolojik anlamda desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

        Eğitime, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Nilgün Sema Çomaklı da katıldı.

        - Resim kursu açılacak

        Kırklareli'nde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim kursu açılacak.

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinde yapılan açıklamada, sömestri tatilindeki çocuklara yönelik 16 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında resim kursu gerçekleştirileceği bildirildi.

        Kurs kayıtlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, ilkokul öğrencileri 09.30-12.20, ortaokul öğrencileri ise 13.00-16.20 saatleri arasında eğitim alacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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